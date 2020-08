Andrea Iannone pare abbia fatto centro nel cuore di una nota influencer. A metà ottobre la sentenza che deciderà il suo futuro da pilota.

Andrea Iannone lontano dalle piste del Motomondiale dalla scorsa stagionale, ma sempre al centro del gossip. Il pilota Aprilia, quest’anno apparso solo a Losail per la presentazione ufficiale del team, è fermo per il presunto caso di doping riscontrato lo scorso anno in Malesia al termine del week-end di gara. Il Tas di Losanna si esprimerà a metà ottobre e per lui non si prevedono buone notizie, salvo colpi di scena.

Per quanto riguarda la sua vita privata però resta in pole position. Negli ultimi giorni Andrea Iannone è stato paparazzato dal settimanale ‘Chi’ in Sardegna, in compagnia della nota influencer Soleil Sorge, mentre era a pranzo insieme, nella località super chic di Porto Cervo. Andrea e Soleil sono ufficialmente una coppia? La notizia non è ancora ufficiale, ma a quanto pare al ritorno a Milano lui si è offerto di accompagnarla fino a casa in auto.

Intrecci pericolosi

La notizia ha creato non poco caos, dal momento che lei è un ex di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, ex del pilota di Vasto. Un intreccio pericoloso che rischia di provocare scintille nella sfera privata. Per mesi Andrea è rimasto isolato nella sua villa bunker a Lugano, dove ha trascorso la quarantena e si è allenato dal punto di vista fisico, alternando qualche breve uscita in pista con i go-kart. In Sardegna la sua prima vera vacanza e qui pare abbia trovato l’amore dopo la fine della love story con Giulia De Lellis, anche lei influencer.

Adesso vedremo se l’amicizia tra lui e Jeremias sarà minata da questa fiammata estiva, anche se al momento il fratello di Belen è felicemente impegnato con Deborah Togni. Ma ancora una volta Andrea Iannone ha fatto centro!