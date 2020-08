I risultati della prima giornata di prove libere Superbike del round di Aragon. I tempi ufficiali e la classifica combinata FP1-FP2 di oggi in Spagna.

La prima giornata di prove libere Superbike del round di Aragon vede la Ducati in testa con due Panigale V4 R, quelle di Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi.

Il miglior tempo è stato registrato dal gallese del team Aruba Racing, che è stato il più veloce della FP1 in 1’50″543. Quasi tutti hanno realizzato i propri best lap al mattino con temperature meno calde che nel pomeriggio. Solamente 58 millesimi hanno separato Rinaldi da Davies. Molto efficace il pilota del team Go Eleven sulla pista spagnola.

Terza posizione per Jonathan Rea, il più rapido della FP2 ma il cui miglior tempo è stato comunque registrato nella prima sessione di prove libere. Il cinque volte campione del mondo SBK ha accusato un ritardo di 193 millesimi da Chaz. Vicinissimo a Johnny c’è Alvaro Bautista (+0″222), a suo agio sulla Honda ad Aragon. Quinto posto per Tom Sykes (+0″383) in sella alla BMW.

Sesto tempo per Loris Baz del team Ten Kate Racing sulla prima delle Yamaha. Il pilota francese precede la Kawasaki di Alex Lowes (+0″458) e la Ducati di Scott Redding (+0″488). Top 10 completata dalle R1 di Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu.

Quattordicesimo il rookie Federico Caricasulo sulla Yamaha del team GRT, mentre Marco Melandri è solo diciassettesimo sulla Ducati del team Barni Racing con un ritardo da oltre 1″5 da Davies. Ultimo Lorenzo Gabellini sulla Honda del team MIE Althea con un gap di oltre 4″5, tanta difficoltà per lui oggi.