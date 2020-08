Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 28 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord con temporali anche di forte entità, ma resta fuori dalla zona anticiclonica l’Emilia Romagna, dove non si prevedono fenomeni degni di nota. Tempo stabile e cieli sereni al Centro-Sud, salvo qualche piovasco sulle zone appenniniche della Toscana. Temperature minime fra 19 e 24 gradi, punte di 27 gradi in Sicilia.

Sabato 29 agosto sono previsti violenti temporali al Nord, in particolare su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino e Alpi centrali, dove saranno possibili criticità idrogeologiche con locali allagamenti, esondazioni, frane o smottamenti. Temperature massime in calo al Nord, fra 23 e 28 gradi. Cieli soleggiati al Centro-Sud, salvo fenomeni sull’Alta Toscana, con massime comprese tra 31 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Milano-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) coda alla barriera di Milano est per traffico intenso.

Fra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano ed il Bivio con la Diramazione di Fiorenzuola, verso Bologna, si è formata una coda di 12 km per un incidente avvenuto al km 69 e 700 che ha coinvolto un mezzo pesante.

In direzione opposta, verso Milano, si è formata una coda di 13 km per curiosi tra Fidenza e la Fine Complanare Piacenza.

All’altezza di Modena in A22 Brennero-Modena (Km 307.4 – direzione: Modena) coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 279.9 – direzione: Milano) code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante. A Sud del capoluogo sulla A1 Firenze-Roma (Km 333 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Incisa – Reggello e Valdarno per incidente.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per chiusura Nodo. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) code a tratti tra Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. e Roma sud.

In Abruzzo traffico a rilento sulla A24 Roma-Giulianova (Km 158.8 – direzione: Superstrada Teramo Mare) tra Teramo Est e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova) per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 0 – direzione: Caserta) traffico rallentato su Bivio A30/A1 Milano-Napoli provenendo da Salerno verso Roma.