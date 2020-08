Si è concluso il secondo turno di prove del Belgio. Come al mattino Ferrari in forte difficoltà. Non sarà un weekend in discesa per lei.

Ancora con un cielo grigio come al mattino è scattata la seconda sessione di prove libere sul circuito di Spa.

Le Alfa Romeo sono le prime a scendere in pista.

Giovinazzi breaks the silence and heads out into the Ardennes for the first lap of FP2#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/hUcPLqf6eo — Formula 1 (@F1) August 28, 2020

Antonio Giovinazzi su gomme medie ferma il cronometro sull’1’49″716

1’46″402 per il compagno di squadra Kimi Raikkonen su medie che sta girando con una parte dell’alettone dipinta col fluo-vis.

1’45″212 per la Red Bull di Alex Albon che passa al comando.

Dopo i guai tecnici patiti da entrambe le monoposto stamane la Haas è quasi pronta a tornare in azione.

The team are continuing to work hard on both cars to try and get them ready for action later on in #FP2 #HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/BYes6duzu3 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 28, 2020

1’44″354 per la Red Bull di Max Verstappen, intanto il ferrarista Sebastian Vettel è vittima di un’uscita senza conseguenze.

TOP 10 (30/90 MINS) Belgium-born Verstappen leads the birthday boy after half an hour#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/rLzw7tHKTQ — Formula 1 (@F1) August 28, 2020

1’43″840 per il solito Lewis Hamilton su Mercedes

Number 4⃣4⃣ goes sub-4⃣4⃣ The championship leader drops the benchmark to 1:43.840 as we hit halfway in second practice#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/YoJGUszjJZ — Formula 1 (@F1) August 28, 2020

A 22′ dalla fine il box Renault consiglia a Daniel Ricciardo di parcheggiare in zona Kemmel Stright e spegnere l’auto. Forse noie idrauliche per lui.

VIRTUAL SAFETY CAR Ricciardo pulls over on the Kemmel Straight #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/cG5vReT9Ri — Formula 1 (@F1) August 28, 2020

A mezz’ora dalla fine è finalmente l’ora delle Haas.

Brivido per Ham che a gomme hard fredde ha perso per un attimo il controllo della sulla W11 in uscita dalla pit lane.

A 15′ dalla bandiera Mad Max comanda con un 1’43″744 davanti a Ricciardo malgrado i problemi e ad Ham. Ferrari ancora dietro le Alfa con Leclerc 15° e Vettel 17°.

Bandiera rossa a 13′ dalla chiusura per detriti alla curva 1. Un cartello pubblicitario è finito in pista.

🚩 RED FLAG 🚩 We have a very momentary stoppage, as some advertising comes loose after Turn 1 – but back to green once more!#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/yAzrVsARN4 — Formula 1 (@F1) August 28, 2020

Dopo qualche minuto si riprende.

Bandiera a scacchi! Tutto rimane congelato con Max Verstappen a precedere Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton. Ferrari con un distacco superiore al secondo e mezzo con Leclerc 15° e Vettel 17°.