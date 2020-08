Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 27 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni su tutta la Penisola, nuvole in transito su Lunigiana, Alpi orientali, Emilia Romagna e basso Tirreno, ma senza fenomeni. Temperature massime stabili o in lieve calo locale, comprese tra 28 e 32 gradi, punte di 37 gradi in Sardegna. Nei prossimi giorni assisteremo ad un primo anticipo di autunno con forti temporali su gran parte dell’Italia centrale e settentrionale. Al Sud la situazione inizierà a cambiare dall’inizio della settimana prossima.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In queste ore non ci sono particolari zone di criticità dal punto di vista della viabilità in autostrada. Da segnalare che sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 28/08/2020 verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

Tra Bologna e Imola sulla A14 Bologna-Ancona (Km 24 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro.

A Sud di Firenze, all’altezza di Montepulciano, sulla A1 Firenze-Roma (Km 386 – direzione: Napoli) si segnalano rallentamenti tra Valdichiana e Chiusi per materiali dispersi.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) continua il divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.