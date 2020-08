Informazioni su dove seguire in diretta TV e streaming il round Superbike 2020 di Aragon. Orari Prove Libere, Superpole, Gara 1, Superpole Race e Gara 2.

Il campionato mondiale Superbike 2020 è pronto a tornare in azione. In questo fine settimana si disputa il primo dei due round consecutivi previsti ad Aragon.

Jonathan Rea si presenta all’appuntamento da leader della classifica piloti SBK dopo la tripletta di Portimao. Il campione della Kawasaki ha 4 punti di vantaggio su Scott Redding, che con la Ducati proverà a mettersi davanti su una pista spesso amica della rossa. Toprak Razgatlioglu è terzo a -33, ma con la Yamaha cercherà di ridurre il gap. Ovviamente attenzione anche a diversi altri piloti che possono essere protagonisti in Spagna.

SBK Aragon 2020: dove vedere in diretta TV e streaming

Nel 2019 ad Aragon ci fu il tris Ducati con Alvaro Bautista che si prese tutte le manche. Il pilota spagnolo si ritrova in una condizione diversa adesso in Honda, però proverà a portare più avanti possibile la sua CBR1000RR-R Fireblade.

Attenzione a Chaz Davies, vincitore sette volte al Motorland. Può fare ben anche Michael Ruben Rinaldi, che sta ottenendo buoni risultati sulla Ducati del team Go Eleven. In Kawasaki si spera che Alex Lowes possa ambire alla top 5 e la BMW auspica di soffrire meno del previsto, considerando che in rettilineo la S 1000 RR è la meno veloce. Da seguire pure Michael van der Mark e Loris Baz sulle rispettive Yamaha R1.

Il round Superbike di Aragon potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport MotoGP. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1 e Gara 2. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now TV, oltre al sito ufficiale TV8.it.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 28 agosto

10:25 – SBK FP1

14: 55 – SBK FP2

Sabato 29 agosto

10:50 – Superpole SBK

11:35 – Superpole Supersport

12:15 – Supersport 300

14:00 – Gara 1 SBK

15:10 – Gara Supersport

16:25 – Gara Supersport 300

Domenica 30 agosto

11:00 – Superpole Race SBK

12:15 – Gara Supersport

14:00 – Gara 2 SBK

15:15 – Gara Supersport 300

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 29 agosto

14:00 – Gara 1 SBK

Domenica 30 agosto

13:00 – Superpole Race SBK (differita)

14:00 – Gara 2 SBK