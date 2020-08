Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 27 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nuvolosità in aumento al Nord e sull’Appennino settentrionale, con piogge e temporali che interesseranno le Alpi centrali e l’alta Toscana poco prima dell’alba. Cieli sereni sul resto della Penisola. Temperature minime comprese tra 18 e 23 gradi, con punte di 26 gradi in Sicilia.

Venerdì 28 agosto temporali anche forti al Nord, in particolare sulla fascia alpina e al mattino su valli piemontesi e lombarde. Dal pomeriggio instabilità diffusa su tutto il Settentrione. Tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud. Temperature in lieve calo al Nord, stabili altrove, con massime comprese tra 28 e 33 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 18 – direzione: Brennero) coda di 2 km tra Bressanone e Vipiteno per traffico intenso. Nel Friuli sulla A23 Tarvisio-Confine di Stato (Km 114.9 – direzione: Confine Di Stato) traffico rallentato tra Tarvisio Nord e Confine di Stato per Operazioni doganali.

All’altezza di Bologna in A13 Bologna-Padova (Km 17.3 – direzione: Bologna) code a tratti tra Altedo e Bologna Interporto per veicolo in avaria. A Sud di Bologna sulla A1 Direttissima tra Badia ed il Bivio con la A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, si è formata una coda di 8 km per un incidente avvenuto all’altezza del km 2+300, che ha coinvolto 4 autovetture in corsia di sorpasso.

In Toscana sulla A1 Bologna-Firenze (Km 278.1 – direzione: Milano) code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 390 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Chiusi e Monte San Savino per incidente.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 3 – direzione: G.R.A.) rallentamenti tra Fine Complanare e Inizio Complanare per lavori in corso.

A Caserta in A30 Caserta-Salerno (Km 1 – direzione: Caserta) coda di 1 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51 – direzione: Napoli) coda tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori.