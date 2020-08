L’immagine di Gasly in ginocchio con un mazzo di fiori ha fatto il giro del web. Tanti i messaggi commossi da parte dei tifosi.

Il weekend di Spa della F1 da sempre rappresenta il primo appuntamento dopo la pausa estiva e anche quest’anno non farà eccezione malgrado lo stravolgimento del calendario per l’emergenza Coronavirus. L’unica differenza rispetto al passato è che anziché esserci un clima disteso, l’atmosfera sarà incupita dal ricordo di quanto accaduto dodici mesi fa, quando il terribile incidente occorso all’Eau Rouge nella manche del sabato della F2 interruppe momentaneamente la carriera di Juan-Manuel Correa e per sempre la vita di Anthoine Hubert.

Arrivato questo giovedì mattina sul circuito delle Ardenne Pierre Gasly ha voluto ricordare l’amico scomparso con un omaggio floreale deposto davanti alle barriere della celebre e amatissima curva proprio per la sua severità. Inutile dire che in pochi istanti la foto è rimbalzata su tutti i social network facendo il pieno di like e di commenti commossi.

One year on 🙏 This weekend, we race for Anthoine #AH19 ❤️ pic.twitter.com/VR1c4aAQ8n — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 27, 2020

Altrettanto emozionante è stato il post pubblicato da Charles Leclerc nella giornata di ieri. Uno scatto di un podio in epoca kart che ritrae il driver Alpha Tauri sul gradino più alto, il ferrarista sul secondo e il compianto 22enne sul terzo.

10 years ago ❤️ pic.twitter.com/0kwSEXfvwf — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 26, 2020

E proprio perché la tragedia dello scorso GP del Belgio fa non vuole essere dimenticata, la FIA ha deciso di ritirare per sempre il #19. Per quanto riguarda le commemorazioni del fine settimana, prima di ogni gara verrà invece rispettato 1 minuto di silenzio.

Chiara Rainis