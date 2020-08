Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 26 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su tutta la Penisola, con velature sparse e sterili su Liguria, alta Toscana e Calabria jonica. Le temperature massime resteranno stabili e oscilleranno fra 28 e 33 gradi. L’insediamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale favorirà giornate all’insegna del bel tempo e delle temperature alte, pur con una lieve variabilità pomeridiana sulle zone di montagna. Dal pomeriggio-sera nuvole in transito anche in Campania, ma senza fenomeni. Nel week-end un fronte di instabilità porterà qualche temporale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Bergamo e Brescia sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 28/08/2020 verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

Traffico rallentato sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Gravellona Toce) tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria.

Nei pressi di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 22 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/A1 Milano-Napoli per il transito di un trasporto eccezionale

All’altezza di Firenze in A1 Firenze-Roma (Km 331 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Valdarno e Incisa – Reggello per incidente. Rallentamenti tra Incisa – Reggello e Valdarno per curiosi.

Tra Ancona e Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 296 – direzione: Ancona) coda di 3 km tra Grottammare e Pedaso per incidente.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno incendio alla barriera di Napoli sud per veicolo in fiamme. Sempre in A3 Napoli-Salerno (Km 48.2 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Salerno per lavori in corso.