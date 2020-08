Le parole del pilota britannico di casa Ducati, Scott Redding, e del suo compagno di squadra Chaz Davies alla vigilia del weekend della Superbike ad Aragon

Questo weekend è in programma sul circuito spagnolo di Motorland Aragon il quarto appuntamento del campionato del mondo Superbike 2020. La Ducati insegue, con Scott Redding, il capolista Jonathan Rea, che con la sua solita Kawasaki ha un ristretto margine di vantaggio di quattro punti in classifica generale. Ma ci sono tutti i motivi perché la Rossa di Borgo Panigale speri per il meglio in vista di questo fine settimana di gara: ha portato a casa gli ultimi quattro successi su questa pista, dominando totalmente l’anno scorso con Alvaro Bautista.

Per questo motivo Redding non appare così preoccupato per il fatto di aver ceduto la leadership iridata nello sfortunato weekend di Portimao. “Mi sento piuttosto fiducioso per questo weekend ed è molto importante”, racconta nel video preview realizzato dalla Aruba Ducati. “Abbiamo già fatto dei test qui ad Aragon, apportando dei miglioramenti alla moto che adotteremo anche in gara, e di cui sono molto soddisfatto. Ora vedremo. Qui ad Aragon ci aspettano due appuntamenti, quindi sarà molto importante trovare l’assetto giusto della moto e il miglior feeling, per massimizzare le nostre prestazioni”.

Anche Chaz Davies, il suo compagno di squadra, punta ad arricchire ulteriormente il suo bilancio di cinque vittorie su questa pista con la Ducati e altre due nel 2013 con la Bmw. “È bello essere di nuovo qui ad Aragon, non vedo l’ora di affrontare questo doppio appuntamento in due weekend consecutivi”, spiega il britannico. “Ovviamente vanto un ottimo palmares su questa pista, ho ottenuto grandi risultati in passato. Ci ho vinto per ben sette volte e ho colto anche molti podi e sono stato protagonista di belle battaglie nel corso degli anni. Spero di ripetere queste prestazioni, anche se non sarà facile perché la concorrenza è tosta, ma penso che potremo vivere un buon weekend e incrocio le dita”.