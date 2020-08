Marc Marquez mette la tuta Repsol Honda all’amico Leo Messi che sta per lasciare il Barcellona. Il fotomontaggio fa subito il giro del web.

Nelle ultime 24 ore in Spagna non si fa altro che parlare di Leo Messi, l’attaccante del Barcellona che ha espresso il desiderio di voler lasciare il club blaugrana dopo 17 stagioni. Su di lui sono pronte a catapultarsi le migliori squadre al mondo come il Manchester City e l’Inter, ma sarà difficile svincolare contrattualmente il fuoriclasse.

Ci pensa l’amico Marc Marquez a piazzarlo sul mercato in maniera scherzosa, affibbiandogli una tuta Repsol Honda in modo che possa sostituirlo in sua assenza. HRC ha annunciato che il pilota di Cervera resterà fuori dalle gare per due o tre mesi e quindi disputerà solo gli ultimi Gran Premi. L’otto volte campione si è sempre vantato con orgoglio della sua passione per il Barcellona e in molte occasioni è comparso sugli spalti del Camp Nou per assistere ad una partita, l’ultima contro il Real Madrid nel dicembre dello scorso anno, dove è andato in compagnia di suo fratello Alex. In quella occasione il Cabroncito ha anche tirato il calcio d’inizio simbolico, come omaggio alla sua vittoria del titolo MotoGP.

Ieri, dopo aver appreso che il grande protagonista della sua squadra, Leo Messi, aveva chiesto di lasciare immediatamente il Barça, l’account ufficiale del Team Repsol Honda sui social ha postato un fotomontaggio del campione argentino vestito con i colori della squadra ufficiale HRC: “Il Repsol Honda Team ha trovato un buon sostituto mentre mi riprendo dall’infortunio. Prenditi cura del mio Hondita # D10S”, ha twittato il fenomeno di Cervera.