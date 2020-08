Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 26 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni su tutti i settori grazie alla predominanza dell’anticiclone. Velature in transito su Liguria e basso Tirreno, ma senza fenomeni. Temperature minime in leggero aumento locale e comprese tra 20 e 25 gradi.

Giovedì 27 agosto sarà un’altra giornata di tempo stabile e soleggiato su tutta la Penisola, pur con qualche addensamento cumuliforme su Romagna, Lunigiana e basso Tirreno. Le massime oscilleranno fra 29 e 34 gradi, in Sardegna si toccheranno punte di 37 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Comasco sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41 – direzione: Svizzera) traffico a rilento tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Tra Bergamo e Brescia sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 28/08/2020 verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

In Romagna traffico rallentato sulla A14 Bologna-Ancona (Km 64.5 – direzione: Bologna) tra Faenza e Imola.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 390 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Valdichiana e Chiusi per incidente. Code a tratti tra Ponzano Romano e Orte.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.