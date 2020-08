“La scorsa settimana è stata per me un momento di riflessione”, ha dichiarato il figlio del patron della Racing Point. “E’ devastante vedere cosa sta succedendo nell’area californiana. Il mio cuore va alle famiglie che soffrono, ai vigili del fuoco e agli animali che stanno morendo”.

Mostrando grande sensibilità il 21enne di Montreal si esporrà in prima persona: “Raccoglierò fondi attraverso la Los Angeles Fire Department Foundation, per dare una mano contro i fuochi che iniziano a peggiorare e io stesso mi impegnerò una donazione alla Fondazione LAFD”.

Particolarmente colpito dal disagio continuo che sono costretti a sopportare nell’area più glamour degli Stati Uniti, il #18 ha chiamato a raccolta i suoi fan, nella fattispecie anche se non solo i più giovani. “Spero sinceramente che ci si possa unire e contribuire a questa causa. Tutto conta per fare la differenza. Per favore condividete il video con i vostri coetanei e gli altri in quanto è importante stare assieme”, il messaggio rimbalzato dalla sua pagina Twitter.

This past week has been a time of reflection for me. It’s devastating to see what’s happening in California. Millions of animals are at risk and over a hundred thousand people have evacuated their homes. [1/4] pic.twitter.com/Y6UHIAcKjD

— Lance Stroll (@lance_stroll) August 25, 2020