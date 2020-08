Proprio in vista della sua gara di casa a Misano Adriatico, Valentino Rossi annuncerà la firma con la Petronas per la prossima stagione di MotoGP

“Farlo a casa sua sarebbe ancora meglio”. Suonano quasi profetiche, rilette oggi, queste parole pronunciate poco meno di un mese fa. A dichiararle era Razlan Razali, team principal della Petronas, e quel verbo “farlo”, si riferiva all’annuncio di Valentino Rossi.

In effetti, tutto lascia pensare che andrà proprio così, ovvero che “a casa sua”, alla vigilia del Gran Premio a domicilio di Misano Adriatico, in programma il prossimo 13 settembre, il Dottore comunicherà la notizia più attesa da tutti i milioni di tifosi che lo seguono nel mondo: quella sul suo futuro in MotoGP.

Prima di Misano l’annuncio di Valentino Rossi alla Petronas

Le voci che circolano in maniera sempre più insistente confermano infatti che proprio nelle prossime due settimane sarà ufficializzata la firma del contratto che permetterà al fenomeno di Tavullia di proseguire la sua lunga e impareggiabile carriera nel Motomondiale. Si legherà per almeno un altro anno, con opzione per un secondo, alla Yamaha, accasandosi però stavolta nella squadra satellite.

La moto sarà dipinta da colori diversi, ma avrà una specifica tecnica in tutto e per tutto identica a quella ufficiale, che sarà affidata invece ai più giovani Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Sciolte anche le ultime riserve che riguardavano i membri del suo storico staff che Vale si sarebbe potuto portare dietro nel suo nuovo box.

Insomma, tutto è pronto per dare la conferma che Valentino Rossi continuerà a correre anche oltre il termine di questo campionato. E se poi, come sembra, avverrà davvero in vista della doppia tappa di casa sulla Riviera Adriatica, questo dettaglio aggiungerà un ulteriore elemento di fascino e di romanticismo all’intera storia.