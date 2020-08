Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 25 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli soleggiati al Centro-Nord, salvo qualche possibile piovasco sull’Appennino toscano e sui monti al confine tra Lazio e Abruzzo. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi, con possibili rovesci sulle località appenniniche e sul Salento, ma si tratterà comunque di fenomeni di poca rilevanza. Le temperature resteranno stazionarie e comprese fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Belluno sulla A27 Belluno-Ss51 Alemagna (Km 82.5 – direzione: Ss51 Alemagna) coda in uscita a Bivio A27/SS 51 Alemagna provenendo da Belluno.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 94 – direzione: Napoli) coda di 4 km tra Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per incidente. Nei pressi di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano) traffico rallentato su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) traffico a rilento tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

In Campania sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.