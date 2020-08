Rolls-Royce ha deciso di regalare a pochi fortunati possessori dell’auto di lusso gli interni più glamour di sempre.

Attenzione, uno per cento delle persone: Rolls-Royce ha trovato il modo di rendere gli interni di un’auto ancora più glamour.

Viene pomposamente chiamata la “Fascia Illuminata” e prende la forma della targhetta della Ghost circondata da più di 850 stelle. Ci sono voluti più di due anni e più di 100.000 ore collettive per realizzarla, con il risultato finale di un cruscotto scintillante sul lato passeggero che nessun’altra auto al mondo ha mai avuto.

Per illuminare il wordmark e la costellazione adiacente, Rolls-Royce ha inserito non meno di 152 LED. Questi rimangono completamente invisibili quando l’auto non è in funzione e, una volta accesa, “Ghost” e le stelle si illuminano in modo uniforme dopo aver utilizzato una guida di due millimetri di spessore con oltre 90.000 punti incisi al laser sulla superficie.

Il prestigioso marchio di lusso Goodwood afferma che questa tecnica non serve solo a disperdere la luce in modo uniforme, ma anche a creare un effetto scintillante mentre gli occhi si muovono lungo la fascia del cruscotto. È stato fatto per replicare l’effetto simile dell’Headliner Starlight dove la pelle dell’headliner è perforata con 800-1.600 fori in cui la Rolls-Royce inserisce luci in fibra ottica.

Ci sono tre strati di materiale composito utilizzati sul cruscotto lato passeggero, a partire da un Piano Black che è inciso al laser per eliminare la colorazione nera e quindi permettere alla luce di passare attraverso la costellazione “Ghost”. Uno strato di lacca di colore scuro viene poi aggiunto per nascondere le scritte quando l’auto è spenta. Rolls-Royce sigilla la fascia con uno strato di lacca discretamente colorato, che viene dipinto a mano per ottenere uno spessore di 0,5 mm con una finitura lucida.

Oltre a rivelare la prima di molte caratteristiche “Bespoke” della Ghost, Rolls-Royce annuncia che l’anteprima mondiale è prevista tra una settimana a partire da oggi, il 1° settembre.