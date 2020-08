La Porsche Taycan è messa a confronto con la Tesla Model 3 in una serie di test per determinare quale delle due supercar è più agile.



Probabilmente avete visto un sacco di recensioni di Porsche Taycan in cui il padrone di casa continua a lodare il modo in cui si comporta, soprattutto per un veicolo così pesante quale è.

Spesso viene descritta come una vera auto sportiva Porsche, anche se è molto più pesante di qualsiasi altro veicolo di questo tipo.

Km77.com ha sottoposto una Taycan Turbo S alle solite prove di moose test e slalom e i suoi risultati e comportamenti sono stati giudicati molto impressionanti, degni di una vera auto sportiva (le parole esatte usate nel video). La sua velocità massima di ingresso nel moose test è stata di 78 km/h, e ciò è stato possibile solo in modalità Sport+ quando l’auto è al suo massimo aggressivo e piantata al suolo.

I piloti sono riusciti a far passare l’auto attraverso la chicane del cono a velocità più elevate, ma ha appena tagliato uno o due coni e la corsa non è stata quindi dichiarata pulita. Durante lo slalom, le sue prestazioni hanno continuato a impressionare, anche se fanno notare che la Tesla Model 3 (che è più leggera) l’ha battuta in termini di agilità.

E la Model 3 ha fatto meglio anche nel moose test – la Model 3 ha registrato una velocità di entrata molto impressionante di 83 km/h, una delle più alte mai registrate. Quindi sembrerebbe che anche se il Taycan sta ricevendo tutti gli elogi per essere un’auto concentrata e agile, con la Model 3 si può effettivamente prendere le curve e cambiare direzione più velocemente.