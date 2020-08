Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 25 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni al Centro e al Nord Italia, pur con qualche sterile velatura in transito tra bassa Lombardia e Liguria. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, con addensamenti più persistenti sulla Calabria tirrenica ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 22 gradi, di poco superiori in Campania e Sicilia.

Mercoledì 26 agosto sarà ancora una giornata all’insegna dell’anticiclone africano con sole e caldo su tutti i settori. Sterili velature a ridosso dell’Appennino meridionale ma con assenza di precipitazioni. Le massime oscilleranno tra 28 e 33 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per veicolo in avaria.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 278 – direzione: Milano) code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

A Nord di Caserta in A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A30 Caserta-Salerno e Capua in direzione di Roma ci sono 9 km di coda in diminuzione, per traffico congestionato. Ripercussioni sulla A30 Caserta-Salerno con 2 km di coda dopo Nola verso la A1. Sulla A1 Roma-Napoli (Km 726.5 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Capua e Santa Maria Capua Vetere per incidente.

Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 50.6 – direzione: Napoli) coda tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori in corso. In A16 Napoli-Canosa (Km 117 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Candela e Lacedonia per materiali dispersi.

Sulla A14 Bari-Taranto incendio tra Bari sud e Acquaviva Delle Fonti.