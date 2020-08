Anche in un GP di Imola nuovo per tutti la Mercedes partirà con un importante vantaggio sulla concorrenza. Questo il motivo.

Piove sempre sul bagnato e per quanto riguarda la Mercedes ormai questo principio è diventato una costante. Quando ad inizio novembre la F1 tornerà a calcare per la prima volta dal 2006 il tracciato del Santerno, la scuderia di Stoccarda, si presenterà con un piccolo ma importante beneficio, quello di aver già potuto visionare e saggiare il nuovo layout del circuito.

Come è stato possibile? Semplice Valtteri Bottas domenica scorsa è stato protagonista di un test al volante di una 45 AMG 4MATIC+ da 421 cavalli. Una chance non da poco, dato che il finlandese, girando a velocità moderata ha potuto studiarne le criticità e le caratteristiche con largo anticipo rispetto agli altri che, molto probabilmente la pista la vedranno per la prima volta il sabato del weekend di gara con la complicazione ulteriore del formato compatto e ridotto a due giorni aspramente criticato da Max Verstappen.