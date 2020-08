Grande preoccupazione per Briatore. L’ex team manager della Benetton Renault è stato ricoverato d’urgenza a Milano per Covid-19.

Quasi come fosse un contrappasso tutti quelli che davanti al Coronavirus hanno voluto fare i gradassi ne sono stati colpiti. L’ultimo, clamoroso ed eclatante caso riguarda Flavio Briatore, nei giorni scorsi schieratosi pubblicamente contro la chiusura dei locali notturni imposta dal governo a seguito dell’impennata dei contagi in Italia e soprattutto nella Sardegna che ospita il suo sfavillante Billionaire, e adesso toccato personalmente dalla malattia.

Sebbene per il momento non si trovi in terapia intensiva, secondo quanto riportato dal settimanale L’Espresso nella giornata di lunedì 24 agosto il manager piemontese sarebbe stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano.

Come detto il suo club esclusivo con sede a Porto Cervo in Costa Smeralda era balzato al centro delle cronache per essere diventato un vero e proprio focolaio del pericoloso virus dopo una partita di calcio che il giorno di Ferragosto aveva visto affrontarsi personaggi noti dello sport e della tv. Dopo questa giornata ben 60 persone dello staff erano state trovate positive al tampone e anche gli ospiti non sono sfuggiti ai tentacoli della SARS-CoV-2

Tra l’altro, il 70enne, poco prima della fatidica data aveva incontrato l’ex Premier Silvio Berlusconi a cui aveva dedicato un post corredato da un video che li mostra vicini e senza mascherina. “Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene”, le sue parole.

Intanto nelle ultime ore un altro locale di tendenza è stato chiuso sempre in terra sarda per la positività e le gravi condizioni del suo gestore. Si tratta del Sottovento, molto chiacchierato la scorsa settimana per una vicenda non esattamente edificante con protagonista una showgirl amatissima dai siti e dai giornali trash e che noi volontariamente non nominiamo per evitare di farle ulteriore ed immeritata pubblicità. Che anche il virus sia una questione di karma?