Valentino Rossi consiglia il fratello Luca Marini per il futuro. Il pilota della VR46, infatti, ha in questo 2020 la seria possibilità di vincere il titolo.

Valentino Rossi oltre i suoi tanti titoli vinti negli ultimi anni sta aggiungendo alla sua bacheca anche i tanti successi ottenuti dalla sua Academy. Proprio nell’ultimo weekend austriaco la VR46 si è tolta una bella soddisfazione trionfando sia in Moto3 che in Moto2, dove il fratello Luca Marini è al momento in testa al Mondiale.

Come riportato da “Motorsport.com”, Valentino Rossi parlando dei suoi ragazzi ha così affermato: “Siamo davvero molto felici perché è la prima volta che la nostra squadra ottiene una doppietta. Quando ho visto Celestino sul podio con l’inno d’Italia che suonava mi è scesa la lacrimuccia. Poi ho visto anche Bezzecchi, ma lì ero troppo concentrato per la mia gara quindi non ho pianto”.

Valentino Rossi: “Alcuni rider non hanno mai la possibilità di lottare per il titolo”

Il rider di Tavullia ha poi proseguito: “Siamo davvero felici perché stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra. Mio fratello Luca è in testa al campionato ed ha tutte le carte per giocarsela. Faccio i miei più grandi complimenti a tutti, anche all’Academy, perché siamo fieri di essere qui”.

Infine Valentino Rossi ha così concluso: “Naturalmente siamo onorati dell’interessamento di Ducati nei confronti di Luca. Io però penso che sia importante questa stagione. Lui si deve concentrare su questo campionato perché ha la possibilità di vincere il Mondiale e questo non accade spesso. Ci sono rider che in una carriera intera non hanno mai questa possibilità. Io penserei più a questa stagione, poi se Luca dovesse arrivare in MotoGP con Ducati ne saremmo tutti contentissimi”.

Antonio Russo