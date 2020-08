Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 24 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile al Nord con precipitazioni sparse sulla fascia alpina e parte della Val Padana, con fenomeni anche di una certa intensità su Nord-Est e Romagna a partire dal pomeriggio. Al Centro-Sud piogge sparse lungo l’arco appenninico, cieli sereni o poco nuvolosi sulle zone pianeggianti. Nella seconda parte della giornata precipitazioni sparse sul medio Adriatico. Le temperature massime subiranno un lieve calo e saranno comprese fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Monza e Brescia un incidente causa 1 km di coda sulla A4 Milano-Brescia (Km 172.5 – direzione: Trieste) tra Bergamo e Grumello.

Ad Ovest di Genova traffico rallentato sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – direzione: Genova) tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova. In A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori in corso.

A Nord di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 90.4 – direzione: Napoli) code a tratti tra Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia. Nei pressi di Modena in A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano) rallentamenti su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

Alle porte di Bologna si segnalano materiali dispersi in A14 autostrada Milano-Napoli-Bologna (Km 0.2 – direzione: Taranto) tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 275 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

A Pescara sulla A14 Ancona-Bari (Km 383.4 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per lavori in corso.