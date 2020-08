Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 24 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con temporali sul Nordest, Appennino centro-settentrionale e medio-alto adriatico. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia. In tarda serata possibili brevi fenomeni tra Molise, Campania settentrionale e Puglia centro-settentrionale. Le temperature minime oscilleranno fra 19 e 24 gradi.

Martedì 25 agosto sarà una giornata di tempo stabile quasi ovunque, salvo qualche breve piovasco sull’Appennino meridionale e le zone più interne della Toscana. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 10 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e svincolo Lainate-Arese per incidente.

A Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 124.4 – direzione: Milano) coda tra Terre di Canossa – Campegine e Parma. All’altezza di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

A Nord di Bologna sulla A1 Milano-Firenze (Km 195.3 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio e Valsamoggia. In A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 9 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) code a tratti tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bivio A14/A1 Milano-Napoli.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 282 – direzione: Milano) code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante. A Sud del capoluogo toscano sulla A1 Firenze-Roma (Km 350 – direzione: Milano) code a tratti tra Arezzo e Valdarno.

Alle porte della Capitale sulla A1 Firenze-Napoli (Km 562 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Guidonia Montecelio per incidente.

All’altezza di Teano in A1 Roma-Napoli (Km 739.6 – direzione: Milano) code a tratti tra Bivio A1/Raccordo Caserta sud e Caianello. Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori in corso.

Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 108 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Lacedonia e Vallata per lavori.