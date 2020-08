La F1 torna in pista, questa volta in Belgio, un tracciato che negli ultimi due anni ha sempre sorriso alla Ferrari, la Mercedes però resta la favorita.

Quando si parla di Spa ad ogni ferrarista comincia subito a battere forte il cuore. Su questo circuito, infatti, si sono consumate alcune delle gare più belle nella storia del Cavallino Rampante, che con 18 affermazioni è primatista su questo tracciato. Il Belgio però ha un sapore speciale anche per la famiglia Schumacher, qui, infatti un giovanissimo Michael trionfava per la prima volta in F1 nel 1992.

Questa pista però è speciale anche per l’eroe dei ferraristi di oggi: ovvero Charles Leclerc. Un anno fa, infatti, il monegasco ottenne proprio su questa pista il suo primo successo in F1. Il tracciato di Spa mette a dura prova il motore e la Rossa viene da due vittorie consecutivo su questo asfalto.

Sarà ancora dominio Mercedes?

Difficile pensare che anche quest’anno ci sarà una Ferrari davanti a tutti. La Mercedes, infatti, al momento sembra essere una spanna sopra tutti gli altri e l’unica vettura capace di impensierire le due auto nere sembra essere la Red Bull di Max Verstappen.

Negli anni il Gran Premio del Belgio ci ha sempre abituato a gare emozionanti e siamo certi che anche in questo pazzo 2020 questo tracciato saprà regalarci grandi battaglie tra i protagonisti della F1.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 28 agosto

Ore 11:00 – Prove Libere 1

Ore 15:00 – Prove Libere 2

Sabato 29 agosto

Ore 12:00 – Prove Libere 3 – Sky Sport F1

Ore 15:00 – Qualifiche

Domenica 30 agosto

Ore 15:10 – Gara

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 29 agosto

Ore 17:00 – Qualifiche

Domenica 30 agosto

Ore 16:30 – Gara

