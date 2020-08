Tempi e classifica del warm-up del GP della Storia 2020 di MotoGP. Miglior crono di Andrea Dovizioso davanti a Joan Mir.

Giornata con temperature più fresche in questa domenica di Gran Premio della Stiria. Jack Miller, dopo la caduta e i controlli medici di ieri, non ha problemi che gli impediscano di correre quest’oggi. Le Suzuki e le Ducati sembrano subito in grandissima forma al Red Bull Ring. Il miglior crono è di Andrea Dovizioso in 1’24″1 davanti a Joan Mir che segue a + 186 millesimi. Podio immaginario per Takaaki Nakagami che sta spremendo la sua Honda RC213V sul giro secco, in attesa di vedere se saprà riconfermarsi anche sul ritmo gara.

Ancora veloce Johann Zarco nonostante l’operazione allo scafoide destro effettuata mercoledì scorso a Modena. Il francese del team satellite della Ducati piazza il quarto crono del warm-up a 238 millesimi dalla vetta. Tutte nella top-10 le Yamaha M1: Valentino Rossi chiude in ottava piazza e le temperature più basse in Stiria potrebbero giocare un po’ a suo favore nella rimonta in gara.