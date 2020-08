Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 23 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord, con temporali anche violenti concentrati tra bassa Lombardia e Romagna. Fenomeni in parziale attenuazione notturna, ma insisteranno in maniera più blanda su Piemonte e Lombardia. Tempo stabile e cieli sereni al Centro-Sud, ma nella notte nuvolosità in transito sulla fascia appenninica con possibili piovaschi in Campania. Temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi.

Lunedì 24 agosto tempo instabile sull’arco alpino e la fascia appenninica, più stabile e soleggiato sulle coste. Ma dal pomeriggio nuvole e piogge in transito anche lungo le cote delle Marche, dell’Abruzzo e del Lazio. Le massime oscilleranno fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Genova in A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa – Campegine e Fidenza e tra Reggio Emilia e Parma. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 307.4 – direzione: Modena) coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. In A14 Bologna-Ancona (Km 93.6 – direzione: Bologna) code a tratti tra Cesena Nord e Bologna San Lazzaro.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 380 – direzione: Milano) code a tratti tra Valdichiana e Bivio A1-Variante.

A Sud di Ancona sulla A14 Ancona-Pescara (Km 334.4 – direzione: Ancona) code a tratti tra Giulianova e Porto Sant’Elpidio. Alle porte di Roma sulla A24 Roma-Teramo (Km 8.012 – direzione: Roma) coda alla barriera di Roma est.

Nei pressi di Caserta sulla A30 Caserta-Salerno (Km 1 – direzione: Caserta) coda di 1 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli.

Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 107.2 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Lacedonia e Vallata per riduzione di carreggiata.