Il pupillo Ferrari Leclerc al centro del gossip estivo della F1. Da chi lo vorrebbe novello papà, allo yatch con un nome speciale.

In queste due settimane di buio totale o quasi, ci ha pensato il belloccio del Circus attuale Charles Leclerc a tenere alta la bandiera del pettegolezzo extra paddock. Dopo aver liquidato con un sms la storica compagna del liceo Giada Gianni esattamente dopo il GP del Belgio dello scorso anno ed essersi fidanzato con la blasonata Charlotte Siné, spacciata per una semplice studentessa di architettura, ma in realtà figlia di uno dei più importanti e ricchi imprenditori nel campo dell’intrattenimento del Principato, il #16, ormai rassegnato a non poter più vestire i panni del Predestinato avendo tra le mani una macchina che se andrà bene potrà essere competitività non prima del 2023,avrebbe in piano di fare un bebè. Sempre molto espansivo e poco geloso dei propri sentimenti, sbandierati a favor di social, il ferrarista sarebbe entrato addirittura negli interessi dei betting analyst di Stanleybet.it secondo cui entro il 2021 il monegasco formerà una famiglia.

Sarà vero? Al tempo spetterà darci la risposta, anche se alla luce della celerità con cui ha buttato via la ragazza a cui stava sempre avvinghiato (lo testimoniano le foto) fino al suo primo successo nella massima serie, tutto potrebbe ancora succedere specialmente se dovesse bussare alla sua porta una donna nota.

Intanto, nelle ultime ore sta facendo impazzire il cuore dei tifosi Ferrari un’immagine postata dallo stesso 22enne in cui lo si vede a bordo del suo yatch personale nominato iconicamente “Monza”. Il chiaro omaggio al circuito brianzolo sarebbe nient’altro che una celebrazione della vittoria dello scorso settembre, un unicum stando al potenziale del momento della sua SF1000, non passata inosservata ai fanatici del Cavallino che sognano di festeggiarlo nuovamente sul gradino più alto del podio.

Chiara Rainis