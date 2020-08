Zarco è stato autore di una grandissima qualifica quest’oggi, ma purtroppo per lui domani dovrà partire dalla pit-lane per scontare una penalità.

Johann Zarco è tornato sul luogo del delitto dopo il terribile incidente di una settimana fa quando è stato tamponato da Franco Morbidelli in un crash pauroso che miracolosamente ha visto tutti i piloti nei dintorni illesi, nonostante pezzi di moto che volavano qui e là.

Come riportato da “Sky Sport”, il francese a margine delle qualifiche ha così dichiarato: “Questa è una bella giornata. Ho imparato tanto oggi, di più che se avessi corso senza questo dolore alla mano. Quando sono partito questa mattina pensavo di avere molto più male, invece, l’ho tenuto sotto controllo e sono stato felicissimo perché ho potuto fare buoni giri. Sicuramente avrò dei problemi a fare tanti giri, ma sono sicuro che ho fatto il massimo”.

Zarco: “Ho imparato tanto”

Zarco ha ottenuto la terza piazza, ma dovrà partire comunque dalla pit-lane a causa di una penalità comminatagli per il tamponamento con Morbido. Il rider transalpino ha così commentato: “Per me è andata meglio di quanto potessi sperare quindi sono davvero contentissimo, non ci sono tante parole. Ho imparato tante cose anche sulla moto che proverò a sfruttare nei prossimi GP”.

Infine il francese, che è anche infortunato alla mano ha così concluso: “L’obiettivo domani è di fare qualche punto perché ho dimostrato di poter andare veloce, però bisogna capire quanto sarà sopportabile questo dolore”.

Antonio Russo