Zarco non ci sta a sentirsi nuovamente sotto attacco per l’incidente con Morbidelli e ha dato una stoccata a chi ha seguito le teorie di Valentino Rossi.

Johann Zarco dopo l’incidente di domenica scorsa con Morbidelli è stato ritenuto responsabile del crash venendo penalizzato in questa gara. Il francese, infatti, nonostante l’ottimo terzo tempo ottenuto quest’oggi in qualifica dovrà domani scatterà dal pit-lane.

Il rider della Ducati però non ha molto apprezzato l’atteggiamento dei commissari e in un’intervista con i colleghi di Canal+ ha così affermato: “La penalità la accetto e non farò appello perché penso che sia meglio voltare pagina e andare avanti per non portarci dietro altri strascichi di polemiche. La tesi portata dai commissari non mi trova d’accordo. Loro dicono che io avrei tagliato la strada a Morbidelli. Mi hanno detto che sono stato troppo ottimista a tentare quella manovra. Io, dal mio punto di vista, lo vedo come un incidente di gara, ma alla fine hanno preferito dare la colpa a me piuttosto che ad entrambi”.

Zarco: “Si tratta solo di cani che abbaiano”

Zarco però non ha nemmeno apprezzato le sfuriate di Valentino Rossi nei suoi confronti, anche se i due, come ha dichiarato lo stesso francese, si sono poi chiariti in privato. Non è la prima volta però che il Dottore attacca il transalpino per la sua eccessiva irruenza.

Il rider dell’Avintia allora ha così concluso: “Saltare sul carro di Valentino Rossi è facile, è un posto sicuro. Quando Valentino parla non si sbaglia mai quando lo si segue. Alla fine si tratta solo di cani che abbaiano e non sono preoccupato per questo”.

Antonio Russo