Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 22 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli ampiamente soleggiati su tutta l’Italia e temperature con massime che saranno comprese fra 31 e 36 gradi. Temporali sparsi lungo la fascia alpina che nel tardo pomeriggio si estenderanno fino al confine tra Trentino AA e Veneto. A partire da domenica mattina l’instabilità interesserà il Nord-Est con propaggini fino all’Emilia Romagna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Comasco sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 33 – direzione: Lainate) coda in entrata alla barriera di Como Grandate. Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

Fra Bologna e Parma traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 102 – direzione: Napoli) su Bivio A1/A15 Parma-La Spezia provenendo da Milano verso La Spezia. Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena. Traffico rallentato tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto.

A Nord di Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 279 – direzione: Milano) code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante. A Livorno Sud sulla A12 Livorno-Rosignano (Km 206.9 – direzione: Rosignano) coda in uscita alla barriera di Barriera di Rosignano.

Traffico rallentato sulla A14 Ancona-Pescara (Km 311.7 – direzione: Ancona) tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant’Elpidio.

Nel Casertano sulla A1 Milano-Napoli tra Caserta Nord e Capua, in direzione di Roma, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per il ribaltamento della motrice di un camion all’altezza del km 728. Ci sono 10 km di coda in aumento tra il bivio con la A30 Caserta-Salerno e Capua. In A3 Napoli-Salerno (Km 30 – direzione: Salerno) rallentamenti tra Angri e Salerno.