In MotoGP Pol Espargaro e la sua KTM continuano a stupire. Il rider spagnolo infatti ha messo tutti in fila portando a casa la pole.

Dopo la splendida vittoria di una settimana fa Andrea Dovizioso è pronto a dare una definitiva spallata al Mondiale per prendersi il primo posto dalle mani di Fabio Quartararo, che sinora è sempre stato il leader di questo campionato. Durante le qualifiche del GP di Stiria subito una sorpresa con Valentino Rossi che è caduto durante la Q1 mentre stava facendo un buon giro restando così fuori dalla lotta per la pole.

Buone prestazioni, invece, per Petrucci e soprattutto l’infortunato Zarco che accedono alla manche successiva. Durante l’ultimo turno di qualifica appare sin dalle prime battute in difficoltà Andrea Dovizioso, che non è mai stato un pilota da giro secco.

Fenomenale Nakagami

La pole la firma Pol Espargaro davanti ad un grandissimo Nakagami e a Zarco, che però domani partirà dalla pit-lane a causa della penalità comminatagli per il tamponamento con Morbidelli settimana scorsa. Male Dovi che chiude solo 9°, davanti comunque al leader del Mondiale Quartararo che è 10°.

Solo 15° invece Valentino Rossi che domani è chiamato ad una vera e propria impresa se vuole arrivare a lottare con i primi della classe. L’impressione è che la KTM anche domani sarà tra le protagoniste del GP insieme a Ducati e Suzuki.

Antonio Russo