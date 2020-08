Tempi e classifica della quarta sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria 2020. Best lap di Takaaki Nakagami.

La quarta sessione di prove libere MotoGP inizia con 20 minuti di ritardo per un episodio accorso a Jaume Masià che ha inondato di olio la pista dopo un incidente nel corso delle qualifiche Moto3. Le temperature dell’aria toccano quota 32°C e non sarà facile per le gomme il turno di qualifiche. Era prevista pioggia invece il meteo ha sorpreso tutti e si girerà sull’asciutto anche nella gara di domani.

La scelta privilegiata per le gomme sembra essere la media, mentre la scorsa settimana quasi tutti puntavano sulla soft. L’asfalto del Red Bull Ring è maggiormente gommato e garantisce più aderenza. Takaaki Nakagami piazza 1’24″4 e chiude al comando davanti a Joan Mir e Pol Espargarò. 4° Alex Rins, seguito da Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Chiudono la top-10 Aleix Espargarò, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e Michele Pirro.