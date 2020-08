Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 22 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni al Centro e al Sud, al Nord cieli poco nuvolosi con temporali sparsi sulle Alpi orientali. Nel corso della notte aumenta la nuvolosità al Nord, ma senza particolari fenomeni almeno fino all’alba di domani. Le temperature minime saranno comprese fra 21 e 26 gradi.

Domenica 23 agosto tempo variabile al Nord, con precipitazioni anche di carattere temporalesco, che interesseranno le Alpi centro-orientali e buona parte della Val Padana. Tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, possibili piovaschi al confine tra Molise e Campania. Massime stabili o in leggero calo locale e che oscilleranno fra 30 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori in corso.

In A1 Milano-Bologna (Km 119.5 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori Entrata consigliata verso Milano: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Reggio Emilia. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 305.4 – direzione: Modena) coda di 8 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. In A14 Bologna-Ancona (Km 93.6 – direzione: Bologna) code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro.

All’altezza di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 295.5 – direzione: Napoli) coda in uscita a Firenze Impruneta provenendo da Bologna. Code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante. A Sud di Orvieto sulla A1 Firenze-Roma (Km 505 – direzione: Milano) code a tratti tra Ponzano Romano e Attigliano.

Tra Cassino e Caserta sulla A1 Milano-Napoli tra Caserta nord e Caianello in direzione di Roma, ci sono code a tratti per il traffico intenso con tempi di percorrenza di un’ora e 5 minuti. Sulla A30 Caserta-Salerno, 3 km di coda per traffico congestionato tra Nola e il bivio per la A1.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 36.8 – direzione: Napoli) coda alla barriera di Nocera Nord.