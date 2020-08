Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 21 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone africano garantisce tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l’Italia, con le temperature che toccheranno anche punte di 40 gradi soprattutto al Centro. Velature sparse sulla fascia alpina e le valli piemontesi, ma senza fenomeni. In serata possibili brevi temporali sulle Alpi occidentali. Massime comprese fra 31 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l'itinerario migliore per raggiungere la vostra meta

Tra Monza e Brescia sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – entrambe le direzioni) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 21/08/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Grumello. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

A Sud di Rovigo in A13 Bologna-Padova (Km 51 – direzione: Padova) traffico rallentato tra Occhiobello e Villamarzana per Veicolo in fiamme.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 25/08/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 16.8 – direzione: Pisa) tratto chiuso tra Prato Ovest e Pistoia per veicolo in fiamme.

In Campania sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.