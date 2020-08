Tempi e classifica finale della prima sessione di prove libere del GP di Stiria 2020. Miglior tempo della Ducati di Jack Miller.

Il GP di Stiria prende il via sul circuito del Red Bull Ring e a tenere banco è l’eventuale sanzione che a breve dovrebbe essere comminata a Johann Zarco dopo l’incidente di domenica scorsa. Si prevede una partenza dalla pit-lane nella prossima gara. Assente il francese nella giornata di libere di oggi in quanto operato mercoledì scorso, potrebbe tornare domani per la terza sessione di prove libere.

Intanto dal box Yamaha fanno sapere che risolveranno il problema ai motori senza chiedere il nulla osta della MSMA. Quindi i tecnici di Iwata contano di non dover smontare i propulsori per mettere fine a questo dilemma che accompagna Valentino Rossi e gli altri piloti delle M1 da inizio campionato.

A siglare il primo crono interessante delle Prove Libere 1 è la Honda di Takaaki Nakagami in 1’24″103 ma Andrea Dovizioso è alle calcagna a soli 35 millesimi. Nel time attack finale la spunta Jack Miller che precede Andrea Dovizioso di soli 4 millesimi. Podio immaginario per Miguel Oliveira davanti a Nakagami.