Tempi e classifica finale della seconda sessione di prove libere del GP di Stiria. Best lap di Pol Espargarò in 1’23″6.

Temperature dell’aria a 29°C al Red Bull Ring per la seconda sessione di prove libere. Dorna, FIM e gli organizzatori del GP d’Austria hanno allungato l’airfance in curva 3 onde evitare altri spiacevoli episodi come quelli avvenuti domenica scorsa. Ricordiamo che Johann Zarco partirà dalla pit-lane nella sua prossima gara. Dopo l’intervento allo scafoide destro dovrà superare la visita presso il Centro medico del Red Bull Ring per ottenere il ‘fit’ in vista delle FP3 di domani.

In casa Yamaha sembrano risolti i problemi al motore tramite un setting dei propulsori che aiuterebbe le valvole a funzionare regolarmente. Secondo il team manager Maio Meregalli le quattro M1 non avrebbero mai girato con un minor numero di giri motori nei week-end precedenti come ipotizzato da più fronti.

Per la giornata di sabato è prevista pioggia, quindi nei minuti finali della seconda sessione di prove libere tutti i piloti tentano un time attack per provare ad entrare nella top-10. Cominci Pol Espargarò con 1’23″6 seguito da Takaaki Nakagami e dalle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Soltanto 9° Valentino Rossi ma resta fuori dalla Q2 per il momento.