Johann Zarco è stato penalizzato per la manovra commessa nell’occasione dell’incidente con Franco Morbidelli nella scorsa gara MotoGP in Austria.

Era attesa ed è arrivata la decisione dello Steward Panel della FIM in merito al comportamento di Johann Zarco nella scorsa gara MotoGP in Austria. Il pilota francese è stato ritenuto colpevole di “guida irresponsabile”.

La sanzione scelta per penalizzarlo è quella di farlo partire dalla pit-lane nella prossima gara, che si disputa sempre a Spielberg in questo weekend. Una punizione che compromette molto il suo GP di Stiria, visto che recuperare in tale condizione è sempre difficile.

Ma va detto che Zarco potrebbe anche scontare la penalità in un altro gran premio, considerando che la sua partecipazione a questo è ancora in dubbio. Infatti, è stato operato allo scafoide mercoledì e non è considerato idoneo per correre.

Serve attendere 48 dall’operazione per la visita obbligatoria a ottenere l’idoneità a scendere in pista. Potremmo rivederlo in azione sabato nella FP3 al Red Bull Ring. Se non dovesse ricevere l’ok o comunque non riuscisse a correre, sconterebbe la penalità a Misano nella gara del 13 settembre. È quello il prossimo gran premio in calendario dopo il secondo appuntamento austriaco di questo fine settimana.