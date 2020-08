Christian von Koenigsegg in questo video mostra tutta la praticità dell’ultima hypercar della casa svedese in grado di toccare i 400 km/h.



La Koenigsegg Gemera è un veicolo davvero unico sul mercato. Non esiste un’altra auto che possa ospitare fino a quattro adulti, offrire spazio per i loro bagagli e portarli su un viaggio a 400 chilometri all’ora. Dubitate che sia possibile?

Sembra che Christian von Koenigsegg, il fondatore e ideatore dell’azienda svedese, abbia parlato con molte persone che non credono che sia effettivamente possibile. Per rispondere a tutti gli scetticismi, egli mostra in dettaglio l’interno pratico della Gemera in un nuovo video caricato sul canale ufficiale di Koenigsegg su YouTube.

Durante la prima metà del filmato, parla principalmente delle tecnologie della Gemera. Niente di nuovo – tutti conosciamo l’innovativo motore a tre cilindri da 2,0 litri supportato da tre motori elettrici, ma il modo amichevole con cui Christian spiega le cose cattura l’attenzione di tutti.

Dopo cinque minuti, dà un’occhiata all’abitacolo e ai due vani di carico del veicolo. Grazie alla sua confezione intelligente e al suo piccolo motore, la Gemera può ospitare comodamente a bordo quattro persone alte due metri. Sì, entrare nel veicolo non sembra particolarmente facile nella parte posteriore, ma in fondo è un’hypercar. E una cosa che non si vede su nessun’altra hypercar è l’impressionante quantità di portabicchieri.

Sappiamo che è una cosa di cui abbiamo parlato più volte, ma non possiamo non menzionare quanto sia potente e veloce la Gemera. Grazie al suo propulsore avanzato, ha 1.700 cavalli e 3.500 Nm questo è più che sufficiente per una fenomenale accelerazione da 0 a 100 chilometri all’ora in 1,9 secondi. Con quattro persone a bordo.