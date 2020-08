Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 20 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone africano prende pieno possesso della zona mediterranea e garantirà tempo stabile con cieli sereni e temperature elevate su tutte le regioni. Le massime saranno comprese fra 30 e 35 gradi. Sterili addensamenti in transito su Lunigiana e Alpi orientali. Dal pomeriggio velature sulle zone alpine ma senza fenomeni.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Belluno sulla A27 Venezia-Ss51 Alemagna (Km 75.2 – direzione: Ss51 Alemagna) coda di 1 km tra Belluno e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

Alle porte di Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente.

All’altezza di Pescara sulla A14 Ancona-Bari (Km 388.4 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per lavori in corso.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020. In Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.