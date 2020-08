La Porsche Taycan station wagon è quasi realtà e qui la vediamo fare gli ultimi test al Nurburgring senza troppo camuffamento addosso.



La versione station wagon del Taycan è vicina – beh, più o meno.

La versione di produzione della Mission E Cross Turismo® è destinata a raggiungere la scena mondiale entro la fine di quest’anno, come emerge dal Rapporto Annuale e di Sostenibilità 2019 di Porsche AG, ufficialmente denominata Taycan Cross Turismo®.

Anche se la data ufficiale non arriverà mai abbastanza presto, il Taycan Cross Turismo® è stato spiato più volte in passato per darci un’anteprima di ciò che verrà. Più di recente, i fotografi spia di Motor1.com hanno avvistato il prototipo del Cross Turismo® al Nürburgring.

Anche se non si vede nelle immagini presenti, i fotografi hanno detto che questo modello Porsche completamente elettrico è stato visto fare alcuni test di maneggevolezza all’Inferno Verde.

Per ora, possiamo accontentarci del design del Taycan Cross Turismo®, che qui si rivela nella sua sostanza grazie al minimo occultamento del veicolo. Nella parte anteriore, ha la stessa “faccia” della Taycan berlina, compresa la stessa configurazione a LED.

Di profilo, la Taycan Cross Turismo® ha un aspetto abbastanza familiare. Così com’è, troviamo le stesse differenze presenti tra la Panamera Sport Turismo® e la Panamera base – una versione elegante del modello per coloro che vogliono più praticità senza compromettere le prestazioni.

A proposito di prestazioni, si prevede che il Taycan Cross Turismo® abbia la stessa configurazione di propulsione della sua controparte berlina, il che significa potenze comprese tra 530 e 761 CV. Possiamo aspettarci anche un’autonomia simile, anche se non vogliamo anticipare ciò che Porsche ha in serbo per il suo nuovo veicolo elettrico.

Da notare che il Taycan Cross Turismo® è solo l’inizio di una gamma di Porsche elettriche basate sul modello Taycan. Ne sapremo di più su questo sviluppo nei mesi o negli anni a venire.