Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 20 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su tutta la Penisola, salvo qualche addensamento cumuliforme sulla fascia alpina e sulle pianure di Lombardia e Piemonte, ma senza fenomeni. Temperature minime tra 20 e 25 gradi.

Venerdì 21 agosto sarà un’altra giornata all’insegna dell’anticiclone africano, che garantirà cieli soleggiati e temperature oltre la media, con massime comprese fra 31 e 36 gradi. Velature in transito sulle Alpi di confine.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Como sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.18 – direzione: Svizzera) coda tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

A Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Pra’ e Genova Pegli per veicolo in avaria. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori in corso.

Sulla A1 Milano-Bologna (Km 119.5 – direzione: Milano) coda tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola verso Bologna si segnalano 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 56, in cui sono rimaste coinvolte 5 auto.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 281 – direzione: Milano) rallentamenti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante. In A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia incendio tra Sv. Monte Romano e Civitavecchia Porto.

In Campania sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori. In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.