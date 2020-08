Guardate una splendida Honda Civic Type R Limited Edition battere il proprio limite di velocità indicato dalla casa giapponese.



Molto è stato detto sulla Honda Civic Type R, di solito sulle sue caratteristiche di maneggevolezza. Le auto a trazione anteriore di solito non sono conosciute per queste genere cose, ma gli ingegneri Honda hanno portato il modello quasi alla perfezione.

Honda stabilisce la velocità massima ufficiale per la Civic Type R a 321 km all’ora – niente male.

Sì, l’auto presente nel video è di serie, ma non è nemmeno un modello base. Questa è la nuova Limited Edition, che viaggia su speciali ruote leggere, ammortizzatori ottimizzati, e incorpora un sistema di sterzo ricalibrato. Inoltre, è anche 12 kg più leggera della Type R di serie.

Queste modifiche aiutano certamente la maneggevolezza, ma curiosamente la potenza del motore è rimasta invariata. Il quattro cilindri turbo da 2,0 litri sviluppa ancora 306 cavalli e 400 Newton-metri di coppia, girando freneticamente le ruote anteriori attraverso un cambio manuale a sei marce. La riduzione del peso aiuta certamente l’accelerazione – questa Limited Edition arriva a 200 km/h in 18 secondi, e la velocità massima si raggiunge in poco più di un minuto. La mancanza di peso non aiuta necessariamente la Honda a spingere l’aria ad alta velocità. Ci vuole più potenza per superare tale resistenza.

Questo significa che Type R Limited Edition ha effettivamente più potenza di quanto pubblicizzato? Non necessariamente; ci sono numerosi motivi per cui questa particolare vettura ha raggiunto i 333 km/h, non ultimo l’errore del tachimetro o il vento in coda. In ogni caso, è una prova in più che la Type R non è solo un’abile “intagliatrice” di curve, ma una macchina adeguatamente veloce che può certamente sorprendere.