Programma e orari del Gran Premio di Stiria 2020 delle classi Moto3, Moto2 e MotoGP dal 21 al 23 agosto. Diretta TV su Sky Sport, differita su TV8.

Il Motomondiale ritorna in scena in Stiria (Austria) per il quinto round di questa speciale stagione 2020 contrassegnata dall’emergenza Covid-19. Si ricomincia dall’incidente avvenuto domenica scorsa al Red Bull Ring tra Franco Morbidelli e Johann Zarco che ha sollevato un vespaio di polemiche.

Fabio Quartararo resta il leader in classifica nonostante le ultime due uscite poco brillanti. In Austria e Repubblica Ceca ha sofferto anche il pilota Yamaha factory Maverick Vinales che nell’ultimo round ha strappato a fatica una top-10. Non è sicuramente il circuito migliore per le M1, ma Valentino Rossi si è reso autore di una gara tutta in rimonta che lo ha proiettato al 5° posto finale dopo essere partito 12°.

Sarà un’altra buona occasione da sfruttare per Andrea Dovizioso che qui può contare su un layout molto favorevole alla Ducati GP20. Dopo la vittoria di qualche giorno fa proverà a concedersi il bis, in attesa di conoscere la destinazione futura. Ancora assenti Marc Marquez e Pecco Bagnaia, alle prese con la riabilitazione dopo le rispettive operazioni. Occhi puntati alle KTM che qui si sono mostrare assai competitive.

Il GP di Stiria 2020 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky GO, Now TV e DAZN. Differita TV di qualifiche e gare su TV8.

Programma e orari delle tre classi

Venerdì 21 agosto

09:00-09:40 prove libere 1 Moto3

09:55-10:40 prove libere 1 MotoGP

10:55-11:35 prove libere 1 Moto2

13:15-13:55 prove libere 2 Moto3

14:10-14:55 prove libere 2 MotoGP

15:10-15:50 prove libere 2 Moto2

Sabato 22 agosto

09:00-09:40 prove libere 3 Moto3

09:55-10:40 prove libere 3 MotoGP

10:55-11:35 prove libere 3 Moto2

12:35-12:50 qualifiche Moto3

13:30-14:00 prove libere 4 MotoGP

14:10-14:25 qualifiche MotoGP

15:10-15:25 qualifiche Moto2

Domenica 23 agosto

08:40-09:00 warm-up Moto3

09:10-09:30 warm-up Moto2

09:40-10:00 warm-up MotoGP

11:00 Gara Moto3 (23 giri)

12:20 Gara Moto2 (25 giri)

14:00 Gara MotoGP (28 giri)