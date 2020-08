Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 19 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori, salvo qualche residuo piovasco sull’Appennino meridionale. Nel corso della serata addensamenti cumuliformi sulla fascia alpina e la Liguria, ma senza fenomeni. Le temperature minime subiranno un lieve rialzo e oscilleranno fra 20 e 25 gradi.

Giovedì 20 agosto l’alta pressione africana prenderà il sopravvento portando tempo stabile e temperature in ascesa da Nord a Sud con massime comprese fra 31 e 36 gradi. Sterili addensamenti in transito sulle Alpi orientali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Monza e Brescia sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – entrambe le direzioni) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 21/08/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Grumello. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

Nei pressi di Genova in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

Sulla costa abruzzese in A14 Pescara-Bari si segnala un incendio tra Poggio Imperiale e Termoli.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori. In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.