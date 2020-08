Johann Zarco operato con successo alla mano destra dopo l’incidente in Austria. Giovedì davanti al FIM Steward Panel per chiarire quanto accaduto in gara.

Il pilota del team Ducati Avintia Johann Zarco ha subito un’operazione allo scafoide stamane a Modena. Non è ancora stato deciso se potrà partecipare alla gara in Stira domenica, ma giovedì sarà sicuramente al Red Bull Ring per la convocazione del FIM Steward panel diretto da Freddie Spencer. Con lui anche Franco Morbidelli oltre ai due piloti KTM Pol Espargarò e Miguel Oliveira.

Johann Zarco è stato operato con successo tre giorni dopo la sua collisione al nono giro. L’operazione al polso destro è stata eseguita dal professor Catani, che ha inserito una vite nella mano del pilota francese della Ducati dopo la sua microfrattura. Zarco è stato sottoposto ad anestesia locale, come riferiscono i colleghi di “Sky Italia”. Dimesso da poco, domattina sarà già in pista dove verrà sottoposto ad ulteriori visite mediche durante le quali verrà considerato ‘fit’ o ‘unfit’. Se i dottori daranno via libera potrà partecipare alla gara di domenica. Per lui sarebbe un appuntamento importante, dal momento che entro la fine di agosto l’azienda emiliana deciderà chi affiancare a Jack Miller.

Intanto sui social Johann Zarco rassicura tutti i suoi fan postando una foto dall’ospedale corredato da un messaggio: “Ciao a tutti! Tutto bene con l’operazione! Vediamo ora quanto veloce può essere il mio recupero!”.