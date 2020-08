Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 18 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile con temporali sparsi al Centro-Nord, in particolare sulle Alpi centro-orientali, sull’alto Adriatico e tra Toscana e Umbria. Cieli soleggiati e gran caldo al Sud, con le temperature massime che oscilleranno fra 28 e 33 gradi, di poco superiori in Sardegna. Nel pomeriggio possibili piovaschi in Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Rallentamenti causa pioggia in A1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Modena Nord. In A4 Milano-Brescia (Km 191 – entrambe le direzioni) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 18:00 del 21/08/2020 in entrambe le direzioni per lavori in corso. Sulla A13 Bologna-Padova (Km 20.5 – entrambe le direzioni) Altedo in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per Veicolo in fiamme.

In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce temporali tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Nodo A26/A21 Torino-Brescia. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 25/08/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Alle porte di Napoli sulla A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) coda alla barriera di Napoli sud per traffico intenso. Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.

Sulla A30 Caserta-Salerno incendio tra Sarno e Palma Campania.