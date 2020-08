Oggi novità importante per quanto riguarda il calendario del Mondiale Superbike 2020. Infatti, è stato annunciata l’aggiunta di un altro round a questo campionato.

FIM e Dorna WSBK hanno comunicato che i piloti correranno ad Estoril, in Portogallo, dal 16 al 18 ottobre. Questo appuntamento sostituisce Misano come round conclusivo della stagione 2020. Rappresenta la seconda tappa in terra portoghese, dopo quella già disputata a Portimao.

Il circuito di Estoril ha già ospitato la MotoGP dal 2000 al 2012. Più di recente ha ospitato il Campionato del Mondo Junior FIM CEV Repsol. Il Mondiale SBK ci ha corso solamente nel 1988 e nel 1993.

Non ci sono ancora certezze in termini di possibile presenza del pubblico e di operatori della comunicazione sul posto. Le decisioni verranno prese in base all’evoluzione della situazione. Al momento opportuno verrà comunicato tutto, c’è ancora del tempo.

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK e delle Aree Sporting & Organization, ha così commentato la notizia di oggi: “L’aggiunta di un secondo Round in Portogallo è molto importante per la crescita del WorldSBK nella Penisola Iberica e soprattutto in Portogallo. Sarà un’altra bella sfida per il paddock dato che la maggior parte di chi lo compone non è mai stato qui. Ci attende quindi tanto spettacolo in più dal momento che la stagione si prepara per un Round spettacolare in occasione di questo ritorno. Voglio ringraziare la FIM e il circuito per la collaborazione e per la volontà di far parte del calendario 2020”.