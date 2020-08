Cal Crutchlow non è d’accordo con il fatto che il video dell’incidente Morbidelli-Zarco venga fatto vedere tante volte. Il pilota inglese è netto sul tema.

Le immagini dell’incidente avvenuto tra Franco Morbidelli e Johann Zarco mettono ancora i brividi. Anche se sono passati alcuni giorni, i video rimangono impressionanti rivedendoli.

Quanto successo nella gara MotoGP in Austria è rimasto impresso nella mente di molti. Oltre allo scontro tra Morbidelli e Zarco, a mettere ancora più paura è stato vedere che le loro moto hanno quasi colpito Valentino Rossi e Maverick Vinales. È mancato veramente poco per la tragedia.

MotoGP, l’opinione di Crutchlow

Cal Crutchlow ritiene che i video dell’episodio successo a Spielberg vengano riproposti eccessivamente. Questo il suo pensiero sull’argomento: «Come abbiamo visto, quella moto è passata attraverso un buco. Odiamo vederla. Non so perché la ripetono 50 volte, è ridicolo. Tutti vogliono sapere cosa sta succedendo, okay. Ma è ridicolo per i piloti nel box, è ridicolo per i fan e per le persone a casa»

Il pilota del team LCR Honda auspica cambiamenti nella curva 3 del Red Bull Ring, anche se non possono avvenire immediatamente: «Il posto non è sicuro, ma purtroppo non c’è modo di evitarlo». Più rider MotoGP hanno commentato negativamente le condizioni di sicurezza di quel tratto, e non solo, della pista. Vedremo se in futuro saranno apportate modifiche.