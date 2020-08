Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 17 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile al Nord con precipitazioni sparse durante tutto l’arco della giornata e soprattutto sulla fascia alpina e sulla Liguria. Cieli ampiamente soleggiati al Centro-Sud, con qualche possibile piovasco tra Umbria e Toscana nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno tra 29 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Milano) coda di 1 km tra bivio A10 Genova-Ventimiglia e Bolzaneto per lavori.

Tra Piacenza e Forlì diverse le tratte interessate da rallentamenti. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) code a tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza. Code a tratti tra Reggio Emilia e Modena Nord e tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 8 – direzione: Taranto) traffico a rilento tra Bologna Borgo Panigale e Imola.

Sulla A14 Ancona-Bari (Km 383.4 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per lavori in corso.

Traffico a rilento in A1 Roma-Napoli (Km 719.8 – direzione: Milano) in uscita a Capua provenendo da Napoli. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) coda alla barriera di Napoli sud. In A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Salerno) si registra u a coda di 1 km alla barriera di Salerno.