Tony Cairoli chiude 4° la terza tappa a Kegums. Terzo posto in classifica MXGP a -4 da Tim Gajser.

Tony Cairoli chiude la terza gara consecutiva in sette giorni sul circuito di Kegums al 4° posto assoluto e mantiene la terza piazza in classifica MXGP, a pari punti con Jasikonis (Husqvarna) a quota 163 punti a sole quattro lunghezze dal secondo. Nelle qualifiche chiude 12esimo, ma in gara-1, nonostante la buona partenza, è rimasto coinvolto in una caduta quando un avversario lo ha steso alla prima curva. Ripartito ultimo, Tony, con la sua KTM 450 SX-F è riuscito a rimontare fino al nono posto finale.

In gara-2 Antonio Cairoli scatta bene alla partenza e dopo la prima curva è secondo. Prende il comando della gara, ma non riesce a dettare il suo ritmo e termina quarto, fino a risalire al secondo posto prima del traguardo. “E’ stato altro buon weekend ma sento che oggi sarebbe stato di nuovo possibile vincere. Ho pagato l’errore e la caduta all’inizio della prima manche perché ho dovuto rimontare da lontano e ho potuto ottenere solo un nono posto. Avrebbe potuto essere qualcosa di meglio. La seconda manche è andata meglio anche se non stavo guidando molto fluido perché ho sbattuto la schiena in un atterraggio verso la fine della prima manche. Ho cercato di stare il più vicino possibile alla testa della gara e ho provato a prendere Jeffrey ma ero un po’ stanco dalla prima manche. Non troppo bene, non troppo male. Vediamo cosa potremo fare quando gareggeremo di nuovo”. Prossimo appuntamento a Faenza il 6 settembre.

Gara Uno: 1-T.Gajser 2-A.Jasikonis 3-J.Prado 4-J.Herlings 9-A.Cairoli

Gara Due: 1-J.Herlings 2-A.Cairoli 3-A.Jasikonis 4-J.Prado 5-R.Febvre

Gran Premio: 1-J.Herlings 43p. 2-A.Jasikonis 42p. 3-J.Prado 38p. 4-A.Cairoli 34p. 5-R.Febvre 32p.

Campionato: 1-J.Herlings 213p. 2-T.Gajser 167p. 3-A.Jasikonis 163p. 4-A.Cairoli 163p. 5-G.Coldenhoff 146p.